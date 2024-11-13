THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta heyecanı

İstanbul
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın ve 15 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.
Ligde 5 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Wizink Center'daki müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.
Son 4 maçını kazanan 7 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise 15 Kasım Cuma günü TSİ 21.00'de Zalgirio Arena'da Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.
Maç programı
THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.00 Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)
22.00 ASVEL (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.30 Bayern Münih (Almanya)-ALBA Berlin (Almanya)
22.30 Baskonia (İspanya)-Monaco (Fransa)
22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes
15 Kasım Cuma:
21.00 Zalgiris (Litvanya)-Fenerbahçe Beko
22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
22.30 Partizan (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.