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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam edecek.

Mutlu Demirtaştan  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta heyecanı

İstanbul

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın ve 15 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 5 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Wizink Center'daki müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Son 4 maçını kazanan 7 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise 15 Kasım Cuma günü TSİ 21.00'de Zalgirio Arena'da Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)

22.00 ASVEL (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Monaco (Fransa)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes

15 Kasım Cuma:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Fenerbahçe Beko

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Partizan (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

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