Dolar
39.57
Euro
45.49
Altın
3,368.87
ETH/USDT
2,501.90
BTC/USDT
104,277.00
BIST 100
9,102.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde üçüncülük maçı kaldırıldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar ve maç takvimi açıklanırken, yeni sezondan itibaren Dörtlü Final organizasyonunda üçüncülük maçının oynanmayacağı duyuruldu.

Fatih Erel  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde üçüncülük maçı kaldırıldı

İstanbul

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Güncellenen Avrupa Ligi tüzüğünün bir parçası olarak üçüncülük maçı, artık iki yarı final ve şampiyonluk maçının yer alacağı 2025-2026 sezonu Dörtlü Finali'nden itibaren kaldırılacak." denildi.

Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonundan itibaren mücadele edecek takım sayısı 20'ye çıkarılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele edeceği ligin yeni sezonunda yer alacak takımlar şöyle:

Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kızılyıldız, Dubai Basketbol, ​​EA7 Emporio Armani Milan, Barcelona, ​​Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, ​​Partizan Mozzart, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna, Zalgiris Kaunas.

Ligde yeni sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak ve şampiyon 24 Mayıs 2026'da belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli tahliye edildi
İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında bir esir asker takası daha yapıldı
Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor
SOLOTÜRK Adapazarı'nda prova uçuşu yaptı
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Benzer haberler

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde üçüncülük maçı kaldırıldı

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde üçüncülük maçı kaldırıldı

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın 4 maç yapılacak

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisinin ikinci maçı oynanacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon 4 Türk takımı yer alacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon 4 Türk takımı yer alacak
THY, kabin memuru alacak

THY, kabin memuru alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet