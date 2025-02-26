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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri satışa çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri satışa sunuldu.

Mutlu Demirtaştan  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri satışa çıktı

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "www.f4tickets.com" internet sitesi üzerinden satışa çıktı.

Genel satışa çıkarılan biletlerin fiyatları, maç başına 74,75 ile 187,25 avro, 4 karşılaşmayı kapsayacak şekilde ise 299 ile 749 avro arasında değişiyor.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.

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