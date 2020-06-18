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Spor, Basketbol

TBF'den 'Türkiye Basketbol Tarihi' kitabı

Türkiye Basketbol Federasyonunun hazırladığı "Türkiye Basketbol Tarihi" kitabı satışa sunuldu.

Hilmi Sever   | 18.06.2020
TBF'den 'Türkiye Basketbol Tarihi' kitabı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) hazırladığı "Türkiye Basketbol Tarihi" kitabı satışa sunuldu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitabın geçtiğimiz yıl yayınlanan "Türkiye’nin Basketbol Aşkı" kitabını da hayata geçiren ekip tarafından hazırlandığı belirtilerek, "Türkiye Basketbol Tarihi kitabı, basketbolun icadından başlayarak ülkemize gelişinden FIBA 2019 Dünya Kupası'na kadar geçen süreç içerisinde, Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverlerin ve araştırmacıların kullanımına sunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkoğlu: "Türkiye Basketbol Tarihi kitabını camiamıza kazandırdığımız için gurur duyuyoruz"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da "Türkiye Basketbol Tarihi" kitabını da basketbol camiasına kazandırdıkları için gurur duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak temel amaçlarımızdan bir tanesi de basketbola dair doğru bilgiye herkesin ulaşmasını sağlamak, ülkemizde bu alandaki kaynak eksikliğine çözüm üretebilmek için öncü olmaktır. Bu amaçla ülkemizdeki en büyük ihtisas arşivlerinden birini oluşturduk. 'Türkiye Basketbol Tarihi' 2 yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda, yüzlerce belge taranarak, akademik titizlikte hazırlanmıştır. Basketbolun ülkemize gelişinden itibaren 120 yıllık süreci anlattığımız basketbol tarihimizin görsel hafızası 'Türkiye’nin Basketbol Aşkı'nın ardından şimdi de ülkemizde basketbol alanında yazılmış ilk akademik kaynak olan 'Türkiye Basketbol Tarihi' kitabını camiamıza kazandırdığımız için gurur duyuyoruz."

Kitap, çevrim içi olarak TBF Store üzerinden satışa sunuldu. 

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