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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Spor, Basketbol

TBF'den AFAD'a 5 milyon liralık destek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 10 ilin etkilendiği depremler nedeniyle AFAD'a 5 milyon lira destekte bulundu.

Süha Gür   | 07.02.2023
TBF'den AFAD'a 5 milyon liralık destek

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, "Millet olarak ülkemizin Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerini etkileyen depremler sonucunda tarihimizin en büyük felaketlerinden birine şahit oluyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere pek çok şehrimizde önemli hasarlar ve can kayıpları meydana gelmiştir. Üzgünüz ve yastayız." denildi.

"Devletimiz önderliğinde sivil toplum kuruluşlarımızın da büyük katkıları ile insanlık ötesinde bir kurtarma mücadelesi devam ederken, milletçe tuttuğumuz yasa büyük bir hüzünle eşlik etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün AFAD iş birliği ile başlattığımız malzeme desteği kampanyasının yanı sıra arama kurtarma çalışmalarını ve depremzedeleri desteklemek için maddi destekte de örnek olmak ve basketbol camiamıza öncülük etmek istiyoruz. Bu nedenle bugün, aşağıda yer alan AFAD destek hesabına federasyonumuz bütçesinden 5 milyon lira bağışta bulunduk. Tüm camiamızı da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz."

Açıklama, "TC Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi - AFAD Hesabı TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04 hesap numarasına desteklerinizi bekliyoruz." ifadeleriyle son buldu.

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