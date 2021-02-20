Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TASC TV'nin yayına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen özel programa video mesaj gönderdi
logo
Spor, Basketbol

TBF Başkanı Türkoğlu: Bu maçı kazanmamız önemliydi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç'e 88-80 üstünlük kuran A Milli Takım'ın şampiyonaya gideceğine inandığını söyledi.

Ercan Doğan   | 20.02.2021
TBF Başkanı Türkoğlu: Bu maçı kazanmamız önemliydi

Istanbul

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkoğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Kendimizi ikili averaja attığımız için de mutluyuz. 10 ve üzerinde bir farkla kazanabileceğimiz bir maçtı." dedi.

Genç bir kadroya sahip olduklarına dikkati çeken Türkoğlu, "Genç arkadaşlarımızın sahada gösterdiği mücadele, birliktelik gelecek açısından iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu maçı kazanmamız önemliydi. İnşallah pazartesi daha iyi performans göstererek Avrupa Şampiyonası'na gideriz." ifadelerini kullandı.

Larkin'in ve genç oyuncuların performansını değerlendiren Türkoğlu, "Larkin takımla oldukça, antrenman ve maç yaptıkça daha iyi olacaktır. Takımı, sistemi ve arkadaşlarını tanıma açısından zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadarki hırslı mücadelesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımız da gurur kaynağımız. Beşiktaş Kulübünü de yatırımlarından dolayı kutlamak istiyorum. Alperen ve Şehmus'un ligdeki çıkışı ve performansları bizi mutlu ediyor. Diğer gençlerin de kendi takımlarındaki durumlarını iyi değerlendirdiklerini gördüğümüz zaman 2022'ye doğru daha sağlam, daha genç ağırlıklı bir ekiple inşallah ülkemizi gururlandıracak sonuçları alırız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 7 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 507 bin 758'e yükseldi
Kovid-19'a karşı aşılama programına hafta sonu da devam ediliyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti
İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı

Benzer haberler

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını sürdürdü

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını sürdürdü

'Bu maçı kazanmamız önemliydi'

Hadis alimi M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek

MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı

MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti
Bolu sıfırın altında 29,7 dereceyle Türkiye'nin gece en soğuk ili oldu

Bolu sıfırın altında 29,7 dereceyle Türkiye'nin gece en soğuk ili oldu