Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci hafta

İSTANBUL
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe-Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Japan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.30 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
16 Aralık Pazar:
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray (Sakarya)
15.15 Banvit-Darüşşafaka Tekfen (Banvit Kara Ali Acar)
17.30 Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum (Kadir Has Kongre Merkezi)
14.00 Galatasaray-İstanbul Üniversitesi (Ahmet Cömert)
16 Aralık Pazar:
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Menderes)
14.00 Çukurova Basketbol-BOTAŞ (Servet Tazegül)
14.00 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)
17.30 İzmit Belediyespor-Beşiktaş (Kocaeli Atatürk)
Muhabir: Metin Aslancan