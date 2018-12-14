Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci hafta

Fotoğraf: AA/Sergen Sezgin

İSTANBUL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe-Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Japan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

16 Aralık Pazar:

13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray (Sakarya)

15.15 Banvit-Darüşşafaka Tekfen (Banvit Kara Ali Acar)

17.30 Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum (Kadir Has Kongre Merkezi)

14.00 Galatasaray-İstanbul Üniversitesi (Ahmet Cömert)

16 Aralık Pazar:

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Menderes)

14.00 Çukurova Basketbol-BOTAŞ (Servet Tazegül)

14.00 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)

17.30 İzmit Belediyespor-Beşiktaş (Kocaeli Atatürk)

Muhabir: Metin Aslancan