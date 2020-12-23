Euro
9.31
Dolar
7.64
BIST 100
1,415.28
Altın
1,868.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Son NBA şampiyonu Lakers sezona mağlubiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020-21 sezonunun ilk gününde Los Angeles Clippers, son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 116-109 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.12.2020
Son NBA şampiyonu Lakers sezona mağlubiyetle başladı

Ankara

NBA'de yeni sezon 2 karşılaşmayla başladı. Lakers'ın oyuncuları ve teknik heyeti, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı. Fakat ilk maçlarında karşılaştıkları Los Angeles kentinin diğer takımı Clippers, sahadan galip ayrılan taraf oldu.

6 kişinin çift haneli skor ürettiği Clippers'ta Paul George ve Kawhi Leonard, toplam 59 sayı kaydetti. George 33 sayı, 6 ribaunt, Leonard 26 sayıyla oynadı.

Ev sahibi Lakers'ın yıldız oyuncuları LeBron James 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Anthony Davis ise 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. Montrezl Harrell 17 sayı, 10 ribaunt, Dennis Schröder de 14 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double" yaptı.

Durant parkeye galibiyetle döndü

Aşil tendonunun koptuğu 2019'un haziran ayından beri hiçbir resmi maçta oynamayan Kevin Durant'in, transferinden sonra ilk kez formasını giydiği Brooklyn Nets, eli ve bileğindeki kırık sebebiyle geçen sezon yalnızca 5 maça çıkan Stephen Curry'nin takımı Golden State Warriors'ı ağırladı.

Nets, Durant'in 22 sayı, 5 ribaunt, Kyrie Irving'in 26 sayı ve Caris LeVert'in 20 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ürettiği karşılaşmayı 125-99 kazandı.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 20 sayı, 10 asist ve çaylak oyuncu James Wiseman'ın 19 sayı, 6 ribauntluk performansı, mağlubiyeti önleyemedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19 tedavisinde verilen ilaçlar belirtilen doz ve sürede kullanılmalı'
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonunun çok yaygın ortaya konulana kadar kısıtlamalar sürer
Uzmanlardan 'Kronik hastalar Kovid-19 aşısı yaptırmalı' uyarısı
ABD BionTech/Pfizer ile Kovid-19 aşısının onlarca milyon ilave dozu için anlaşmaya yakın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 78 milyon 376 bini geçti

Benzer haberler

Son NBA şampiyonu Lakers sezona mağlubiyetle başladı

Son NBA şampiyonu Lakers sezona mağlubiyetle başladı

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: Şampiyonlar Ligi'nde de evimizdeki başarılı sonuçlarımızı sürdürmek istiyoruz

NBA'de Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat

Hidayet Türkoğlu basketbolun 129. doğum gününü kutladı

Hidayet Türkoğlu basketbolun 129. doğum gününü kutladı
NBA'de yeni sezon başlıyor

NBA'de yeni sezon başlıyor
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona

Anadolu Efes'in konuğu Barcelona