Rusya temsilcileri, THY Avrupa Ligi'ne dönebilir
Basketbolda Avrupa Ligi Antrenörler Birliği Direktörü Goran Sasic, Rus takımlarının gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne dönebileceğini söyledi.
Istanbul
Sasic, Rusya basınına yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin Rusya takımlarını yeniden organizasyona dahil etmeyi düşündüğünü öne sürerek "Hatırlarsanız bir yıl önce aynı soru sorulmuştu ve cevabım, yaptırımların Yugoslavya'ya uygulandığı gibi üç yıl süreceğine inandığım yönündeydi. Dünyada son 48 saatte neler olduğunu takip ediyor musunuz? Bu kararın alınacağından giderek daha fazla emin oluyorum. Son Avrupa Ligi yönetim kurulu toplantılarında takım sayısını 20'ye çıkarma fikri tartışılıyor. Şimdi de ben soruyorum. Avrupa Ligi'ndeki takım sayısını neden 20'ye çıkarmak istiyorlar? İki Rus takımına yer açmak için. Bu iki takımın CSKA Moskova ve Zenit olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Gelecek yıllarda Avrupa Ligi'nde üç Rus takımının mücadele etmesi gerektiğini de savunan Sasic, "Elbette UNICS Kazan da geri dönmeyi hak ediyor ancak Avrupa Ligi'ndeki mevcut koşullarda şu an için üç Rus takımına yer olduğunu düşünmüyorum. Bu tarihi adaletsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor ve bunun uzun zamandır beklendiğini düşünüyorum. Gelecek yıl iki arkadaşım Andreas Pistiolis ve Xavi Pascual'ı Avrupa Ligi'nde görmekten çok mutlu olacağım." diye konuştu.
Rusya takımları, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 2022'de THY Avrupa Ligi'nden ihraç edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.