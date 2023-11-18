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Rockets'ın 6 maçlık galibiyet serisine Clippers son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Houston Rockets'ı 106-100 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Rockets'ın 6 maçlık galibiyet serisine Clippers son verdi

Ankara

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün üstün performansına rağmen konuk olduğu Clippers'a 6 sayı farkla yenildi.

Bu sezon 4. kez kazanan Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 8 ribaunt ve 5 top çalma; James Harden 24 sayı, 9 ribaunt, 7 asist; Paul George 23 sayı ve 8 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Ligde 4. kez kaybeden Rockets'ta Alperen Şengün 23 sayı, 8 ribaunt, 4 asist; Jalen Green 20 sayı, 5 asist, 4 ribaunt; Fred VanVleet 19 sayı, 10 asist, 8 ribaunt; Tari Eason 12 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.

De'Aaron Fox 43 sayıyla galibiyeti getirdi

Çekişmeli maçta, Sacramento Kings, De'Aaron Fox'un skorer oyunuyla deplasmanda San Antonio Spurs'e 129-120 üstünlük sağladı.

11. maçında 7. galibiyetini alan Kings'te De'Aaron Fox 43 sayıyla bu sezonki en skorer performansını gösterdi. Fox, sayılarının yanı sıra 8 ribaunt ve 7 asistle takımını galibiyete taşıdı. Domantas Sabonis 27 sayı, 14 ribaunt, 7 asist; Malik Monk 20 sayı 8 asist ve 4 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

9. kez kaybeden Spurs'te Zach Collins 28 sayı, 8 ribaunt, 5 asist; Victor Wembanyama 27 sayı, 9 ribaunt; Keldon Johnson 21 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, karşılaşmada 15 dakika 6 saniyede 3 sayı üretebildi.

Sonuçlar

Washington Wizards-New York Knicks: 99-120

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 99-130

Toronto Raptors-Boston Celtics: 105-108

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 120-129

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 108-100

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 116-126

Chicago Bulls-Orlando Magic: 97-103

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 115-110

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 95-107

Utah Jazz-Phoenix Suns: 128-131

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 106-100

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