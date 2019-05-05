Rockets serideki ilk galibiyetini aldı
Houston Rockets, ilk 2 maçta yenildiği Golden State Warriors'ı evinde 126-121 mağlup ederek NBA Batı Konferansı yarı finalinde durumu 2-1 yaptı.
Ankara
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'ı 126-121 yenen Houston Rockets, seriyi 2-1'e getirdi.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Houston Rockets, 2-0 geride olduğu konferans yarı final serisinin 3. karşılaşmasında, son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı ağırladı. Rockets, normal süresi 112-112 biten mücadeleyi, uzatma sonunda 126-121 kazanarak serideki ilk galibiyetini aldı.
Rockets'ta James Harden 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Eric Gordon 30 sayı ve Chris Paul 14 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üretti.
Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, 46 sayı ve 6 asistle sahanın en skoreri oldu. Draymond Green de 19 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.
Serinin 4. maçı da Houston'da oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.