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Spor

Türkiye hayranı Ukraynalı yüzücü, yeni başarılara kulaç atıyor

Dünya ve Avrupa masterlar yüzme şampiyonu ve rekortmeni Ukraynalı sporcu Iryna Bolshakova, Türkiye'de dördüncü kez havuz ve açık su yarışlarına katıldı.

Sabri Kesen   | 05.05.2019
Türkiye hayranı Ukraynalı yüzücü, yeni başarılara kulaç atıyor

Muğla

Dünya ve Avrupa masterlar yüzme şampiyonu ve rekortmeni Ukraynalı sporcu Iryna Bolshakova, Marmaris'te yeni başarılara kulaç atıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen, bin 800 sporcunun katıldığı Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na özel konuk olarak katılan Bolshakova, havuzda ve açık su yarışlarında dereceler elde etti.

Rekortmen yüzücü Iryna Bolshakova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu organizasyonda yer almaktan ve aldığı sonuçlardan çok mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce üç kez Türkiye'ye yarışmak için geldiğini aktaran 33 yaşındaki sporcu, "Türkiye'ye tekrar tekrar gelmek istiyorum. Türkiye'den aquamasters yüzme yarışlarına çok sayıda katılım olması beni çok şaşırttı. Bu, Türkiye'nin sağlıklı yaşamı düşünen bir ülke olduğunun da göstergesi. Keşke Ukrayna'daki insanlar da Türkiye'deki kadar yüzme sporuna katılsa, yarışlara katılım gösterseler. Sağlık için yüzmek için bu kadar katılım gösterseler." diye konuştu.

"Hayallerimi gerçekleştirdim"

Iryna Bolshakova, masters yarışlarında yüzücüler arasındaki iletişimin çok sıcak ve eğlenceli olduğuna dikkati çekti.

"Yüzücülerin bu kadar sıcak olması, çok güzel." ifadesini kullanan Bolshakova, şöyle devam etti:

"Havuz ve açık sudaki yarışlarda derece yaptım. Yüzme, çok güzel bir spor dalı. Olanakları çok fazla. Bütün yaşlarda spor yapabiliyorsunuz. Bütün yaşlarda yüzebiliyorsunuz. Hedeflerime ulaştım ama yüzmeye devam edeceğim. Hayallerimi gerçekleştirdim. Yüzme sporu benimle bir oldu. Ölene kadar yüzeceğim. Türkiye'ye her geldiğimde yeni şeyler öğreniyorum. Burada bazı yüzücüler 50 yaşında yüzmeye başladıklarını, 50 yaşında yüzme öğrendiklerini söyledi. 50-60 yaşında havuz ve açık denizde yüzmeye katılacaklarını ilettiler. Bu, çok güzel. Severek yaptığım spora başkalarının da belli yaşta bile olsa katılmaları çok güzel."

Bolshakova, Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında aquamasters yarışlarının devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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