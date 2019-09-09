Potada milliler olimpiyat elemelerine katılacak

Dongguan
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hedefine ulaştı.
Çin'in Dongguan kentinde oynanan karşılaşmada rakibine karşı oyunun büyük bölümünü üstün götüren milli takım, son periyotta etkisiz bir oyun sergiledi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, sıralamada 21-24 içinde yer alacak. Milli takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı alan ülkelerin ardından en iyi 16 ülke arasına girerek olimpiyat elemelerinde mücadele etme hakkı yakaladı.
Melih'in 4 sayısıyla 2. dakikada 4-2 üstünlük yakalayan milli takım, Tai Webster'in basketlerine engel olamayınca 3. dakikada 8-4 geriye düştü. Hücumda dağınık bir görüntü veren rakibi karşısında Melih ile sayılar bulmaya devam eden A Milli Takım, Cedi Osman'ın devreye girmesiyle 9. dakikada 28-21 ile tekrar öne geçti. Kalan süre içinde rakibinin 5-0'lık serisine engel olamayan Türkiye, Cedi Osman'ın uzak mesafeden son saniye üç sayılık basketiyle ilk çeyreği 31-26 önde tamamladı.
Türkiye, hücumda ve savunmada mücadelenin 2. periyoduna kötü başlayınca Yeni Zelanda, Abercrombie ile 12. dakikada 34-33 üstünlük yakaladı. Yeni Zelanda'nın ritmini kaybetmesiyle oyunda dengeyi kuran milliler, 6-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada skoru 39-34 ile lehine çevirdi. Boyalı alandaki savunmada zorlanan Türkiye, üstünlüğünü daha fazla koruyamadı ve 17. dakika 44-44 beraberlikle geçildi. Maçın son 3 dakikasında karşılıklı basketler olurken, milli takım hızlı hücumda Melih'in basketiyle soyunma odasına 53-50 önde girdi. Milli takım adına Cedi Osman ile Melih, 17'şer sayı üretti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan milli takım, Cedi Osman'ın basketiyle 22. dakikada 9 sayılık fark (59-50) yakaladı. Yeni Zelanda'nın baskılı savunması karşısında zaman zaman zorlanan milli takım, Tai Webster'in basketiyle 27. dakikada farkın bir sayıya düşmesine engel olamadı: 66-65. Türkiye, rakibinin kötü hücumlarını iyi değerlendirdi ve 3. çeyreği 77-74 önde geçti.
A Milli Takım, son periyoda hücumda kötü başladı. Basit top kayıpları yapan milli takım karşısında Yeni Zelanda, Delany'in smaç basketiyle 32. dakikada 79-78 öne geçti. Rakibinin üst üste smaç basketlerine engel olamayan milli takım, Cedi Osman ile ayakta kalmasını bildi ve 38. dakikada bir kez daha öne geçti: 97-96. Son hücum fırsatını değerlendiremeyen milli takım, sahadan 102-101 mağlup ayrıldı.
Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu taşıdı
Yeni Zelanda karşısında milli takımın skor yükünü Cedi Osman ile Melih Mahmutoğlu taşıdı.
Sakat oyuncuların olması nedeniyle rotasyonu daralan milli takımda Cedi Osman, 36 dakika 15 saniye sahada kalarak 32 sayı üretti.
Melih Mahmutoğlu ise 27 sayı buldu. Bu iki oyuncu toplam 59 sayıyla takımlarına katkı verdi.
Ersan İlyasova, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz oynamadı
Milli takımda sakatlıkları bulunan Ersan İlyasova, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz, Yeni Zelanda maçında forma giyemedi.
Bu üç oyuncu mücadeleyi yedekler arasında takip etti.
Ersan, Çekya karşılaşmasında sakatlanmıştı. Sertaç ile Furkan ise Karadağ karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.