Fotoğraf: AA/İslam Yakut

İSTANBUL - ERKAN TİRYAKİ



A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nu lider bitirerek üst tura yükselen ay-yıldızlı ekibin uyumunu överek, "Basketbola aç, bayrak sevgisi olan ve formanın değerini bilen pırıl pırıl bir takımımız var." dedi.

Kerem Tunçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek yıl Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın performansını değerlendirdi.

Ankara'da oynanan son iki grup maçında Ukrayna ve İsveç'i farklı geçerek lider olarak üst tura yükselen milli takımın iyi bir performans gösterdiğini aktaran Tunçeri, şöyle konuştu:

"Gruba başlarken 'belki bir mağlubiyet alırız' diyorduk. İsveç ile şubat ayında oynadığımız ilk maçta hiç beklenmedik bir mağlubiyet oldu. Ondan sonra Ankara'da oynadığımız Ukrayna ve İsveç maçının rövanşı bizim için çok önemli hale geldi. Ankara seyircisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Tabii ki kadro genelinde bir sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncularımız kendi takımlarında yeterince süre alamıyorlar. Vilbekin yeni geldi, Furkan Korkmaz sakatlık geçirdi, uzun zamandır oynamıyordu. Cedi Osman zaman zaman oynuyordu, play-off'larda az süre alabildi. Nasıl performans vereceklerini merak ediyorduk ama çok çok iyi bir sinerji oluşturduk. İşin savaşma kısmı da çok iyi oldu. Sonuçta 2'de 2 yaptık ve bu da bizim için çok önemliydi."

Takımın son derece uyumlu olduğunu anlatan ve milli oyuncuları öven Kerem Tunçeri, "Koçumuz Ufuk Sarıca'nın da dediği gibi pırıl pırıl bir takımımız var. Basketbola aç, bayrak sevgisi olan ve formanın değerini bilen bir ekibiz. Bunu korumak da bizim görevimiz. Saha içinde ve dışında ne sıkıntıları varsa onlara yardım etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Karadağ ve Slovenya'yı yenersek büyük bir adım atarız"

A Milli Erkek Takım Menajeri Tunçeri, ikinci turda İspanya, Karadağ ve Slovenya'yla yer aldıkları I Grubu'nu da değerlendirerek şunları kaydetti:

"3 takım da çok önemli ekipler. Karadağ ve Slovenya'yla oynayacağımız ilk iki maç çok önemli. Büyük ihtimalle NBA'de oynayan arkadaşlarımız da ilk iki maçta aramızda olacak. Ersan İlyasova da NBA'de yeni bir sözleşme yaptı ve o da bu maçlarda takımda olmak istiyor. İnşallah Ersan da bizimle olacak. Eğer ilk iki maçta Karadağ ve Slovenya'yı yenersek Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük bir adım atacağız. Diğer maçlarda bu oyuncularımız olmayacağı için kadro sıkıntısı yaşayabiliriz."

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli oyuncular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın milli takımda gösterdikleri performansı da öven Tunçeri, "İkisinin de karakterleri 10 numara, çok iyi çocuklar. Fizik olarak da gelişmişler. Performansları bizi sevindiriyor ve herkese de örnek oluyorlar. Orada daha fazla oynamaları bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

Türk vatandaşlığına geçmesiyle ilk defa milli formayı Ankara'da giyen Scottie Vilbekin'in performansı hakkında da konuşan Tunçeri, "Son Avrupa Şampiyonası'nda Ali Muhammed son dakika sakatlandı ve büyük bir sıkıntı yaşadık. Uzun vadede Vilbekin bize çok yardımcı olacak bir oyuncu. Ali Muhammed de var. Onu da koçumuz isterse kullanacaktır. Vilbekin 11 günlük kampı çok iyi geçirdi. Uyumu bizi çok sevindirdi. Egosu olmayan bir oyuncu. Gayet de memnunuz. Görevini layığıyla yaptı. Şu an her şey çok yolunda. İnşallah Dünya Kupası'na da gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yabancı sayısının düşmesiyle Türk oyuncuların süresi artacak"

Kerem Tunçeri, gelecek sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısının 5 olmasının milli takım için faydalı olacağını savundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Tunçeri, Türk oyuncuların takımlarında artık daha fazla süre alacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligde yabancı sayısı 5'e düştükten sonra Türk oyuncuların oynama süresi çok artacaktır. Daha fazla takımlarında sorumluluk alacaklar. Rol oyuncu olma yerine karar verici oyuncu olacaklar. Milli takım oyuncu havuzunun daha da genişlemesi lazım. 1-2 sene içinde bu havuzu da büyütmemiz gerekiyor. Yabancı sayısının 5'e düşmesinin sebeplerinden biri de bu. Dünya Kupası'na katılamazsak büyük bir hayal kırıklığı olur. Türk Milli Takımı'nın sürekli o seviyelerde yer alarak ilk 5'in içinde olması gerekiyor."