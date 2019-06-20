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Spor, Basketbol

Potada finalin biletleri tükendi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının tüm biletleri satıldı.

Erkan Tiryaki   | 20.06.2019
Potada finalin biletleri tükendi

İstanbul

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi.

Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi.

Serinin son maçında Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.

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