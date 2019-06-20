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Spor

Geleneksel sporlar gençlere anlatıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Kazancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'ndeki seminerde gençlerle bir araya geldi.

Emrah Oktay   | 20.06.2019
Geleneksel sporlar gençlere anlatıldı

İstanbul

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin Saraçhane'deki binasında düzenlenen "İstanbul'da Geleneksel Spor Faaliyetleri ve Yatırımlar" konulu seminerde gençlerle bir araya geldi.

Hakan Kazancı, hem Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu hem de Dünya Etnospor Konfederasyonunun çalışmaları ve faaliyetleri hakkında gençlere bilgi verdi. Geleneksel sporları anlatan Kazancı, gençlerden gelen soruları da yanıtladı.

Geleneksel sporlara çok büyük talep olduğuna değinen Kazancı, "İstanbul'da ilk Okçular Vakfı tarafından başlatılan bir çalışma vardı. Vakfın ilk başlardaki katılımıyla bugünkü arasında çok büyük farklılıklar var. Bugün Okçuluk Vakfına gidip ok atmak istediğinizde yer bulamıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir talep var." diye konuştu.

İstanbul'daki geleneksel sporlarla ilgili yapılan yatırımlara değinen Hakan Kazancı, "İstanbul'da yakın zamanda Riva tarafında İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir tesisimiz açıldı. Bu tesiste okçuluk başta olmak üzere, atlı okçuluk, at binme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında geleneksel sporların icra edilebileceği bir tesis yapılıyor. İnşallah en yakın zamanda da bu tesisimizi tüm halkımıza sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Sporcu sayımız 20 bin kişiye ulaştı"

Hakan Kazancı, kendilerinin göreve gelmesiyle geleneksel sporlardaki sporcu sayısının 20 bine ulaştığını söyledi.

Sporcu ve etkinlik sayısındaki artışa vurgu yapan Kazancı, şunları kaydetti:

"Federasyonda yönetime geldiğimizdeki sporcu ve etkinlik sayısıyla bugünkü sporcu ve etkinlik sayısı arasında fark var. Sporcu sayısında yüzde 300'lük artış var. Sporcu sayımız 20 bin kişiye ulaştı. Etkinlik olarak da yüzde 300-400'lük bir artış mevcut. Zamanında fazla önem verilmemiş etkinlikler bugün federasyonumuz ve konfederasyonumuzun etkinlikleriyle bu sayılara ulaştı. İnşallah daha da artacaktır."

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