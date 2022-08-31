Dolar
18.19
Euro
18.17
Altın
1,712.11
ETH/USDT
1,569.50
BTC/USDT
20,222.00
BIST 100
3,168.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'ta basın mensuplarının sorularını cevaplıyor Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Spor, Basketbol

Potada 1018. milli sınav

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu ilk maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1018. karşılaşmasına çıkacak.

Ercan Çakar   | 31.08.2022
Potada 1018. milli sınav

Tiflis

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1017 karşılaşmaya çıktı. Bunların 521'ini kazanan Türkiye, 495 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.


- Ergin Ataman yönetimindeki 55. maç


A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan Ergin Ataman yönetiminde yarın 55. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takımı 2014-2016 yıllarında da çalıştıran tecrübeli başantrenör, milli takım kariyerinde şu ana kadar 54 müsabakada görev yaptı.

Milli takım, bu müsabakalardan 24 galibiyet ve 30 mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: Motosiklet sürücüleri Avrasya Tüneli'ni sevdi
İBB'den ödenek alamayan bazı özel halk otobüsleri sefere çıkamıyor
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Ambargolarla bizi durduracaklarını düşünenlere yanıldıklarını gösteriyoruz
Denizlerde av sezonu başlıyor

Benzer haberler

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 25. kez mücadele verecek

Potada 1018. milli sınav

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Avrupa Şampiyonası'na madalya için geldik

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Avrupa Şampiyonası'na madalya için geldik
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet