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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka, Raymar Morgan'ı transfer etti

Pınar Karşıyaka, ABD'li forvet Raymar Morgan'la anlaştı.

Ali Korkmaz   | 20.07.2020
Pınar Karşıyaka, Raymar Morgan'ı transfer etti

İzmir

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li forvet Raymar Morgan'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Morgan ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

En son Rusya'da Unics Kazan forması giyen tecrübeli basketbolcu 2011-2012 sezonunda kısa dönem Pınar Karşıyaka'da mücadele etti. Morgan, 2017-2018'de ise TOFAŞ'da forma giydi.

Öte yandan yeşil-kırmızılı ekip geçen sezon takımda forma giyen David John Kennedy'nin sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha uzattı.

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