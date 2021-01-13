Pınar Karşıyaka İtalya deplasmanında kazandı
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fortitudo Bologna'yı 78-65 mağlup etti.
İzmir
FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fortitudo Bologna'yı 78-65 mağlup etti.
Bologna kentindeki Arena Unipol'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka devreyi 45-33 önde bitirdi. Üçüncü periyodu da 57-46 üstün geçen yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 78-65 galip ayrıldı.
Grupta 5. maçında 3. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka ikinci sıradaki yerini korudu. İtalyan temsilcisi ise 5. maçını da kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.