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Pınar Karşıyaka İtalya deplasmanında kazandı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fortitudo Bologna'yı 78-65 mağlup etti.

Ali Korkmaz   | 13.01.2021
Pınar Karşıyaka İtalya deplasmanında kazandı

İzmir

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fortitudo Bologna'yı 78-65 mağlup etti.

Bologna kentindeki Arena Unipol'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka devreyi 45-33 önde bitirdi. Üçüncü periyodu da 57-46 üstün geçen yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 78-65 galip ayrıldı.

Grupta 5. maçında 3. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka ikinci sıradaki yerini korudu. İtalyan temsilcisi ise 5. maçını da kaybetti.

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