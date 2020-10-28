Pınar Karşıyaka, deplasmanda kazandı
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya temsilcisi Bilbao Basket'i 81-72 yendi.
İzmir
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya temsilcisi Bilbao Basket'i 81-72 yendi.
Bilbao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda aradaki farkı 7 sayıya kadar (19-12) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 21-19 önde bitirdi. İkinci periyotta farkı 6 sayıya (28-22) yükselten Türk temsilcisi karşısında öne geçmeyi başaran Bilbao Basket, devreyi Alex Reyes'in basket faulden bulduğu sayılarla 46-42 üstün tamamladı.
Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka'nın kendisini yakalamasına fırsat vermeyen İspanyol ekibi, periyodu 63-62 önde bitirdi. Son periyotta 33. dakikada Kennedy'nin faul atışlarından bulduğu sayılarla 68-67 öne geçtikten sonra üstünlüğü bırakmayan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 81-72'lik galibiyetle ayrıldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka'da 17 sayı kaydeden Amath M'Baye karşılaşmanın en skorer ismi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.