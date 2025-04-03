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Spor, Basketbol

Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde ilk 4'ü garantiledi

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde play-off turunu ve ilk 4 sırada yer almayı garantiledi.

Fatih Erel  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde ilk 4'ü garantiledi

İstanbul

THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Panathinaikos, karşılaşmayı 88-76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.

Avrupa Ligi'nde normal sezonunun bitimine 1 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı garantileyen Yunan ekibi, play-off'ta ev sahibi avantajını da elde etti.

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