Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde ilk 4'ü garantiledi

İstanbul
THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Panathinaikos, karşılaşmayı 88-76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.
Avrupa Ligi'nde normal sezonunun bitimine 1 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı garantileyen Yunan ekibi, play-off'ta ev sahibi avantajını da elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.