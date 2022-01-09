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Ömer Faruk Yurtseven, NBA rekoruna ortak oldu

Miami Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 11 maç art arda 12 ve üstünde ribaunt alarak çaylak yılında böyle bir seri yakalayan tarihteki ikinci basketbolcu olarak Blake Griffin ile bu unvanı paylaşıyor.

Fatih Erel   | 09.01.2022
Ömer Faruk Yurtseven, NBA rekoruna ortak oldu

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA rekoruna koşuyor.

Milli basketbolcu, NBA'de süre aldığı son 11 maçın her birinde 12 ve üzeri ribaunt aldı.

Yurtseven, 11 maç art arda 12 ve üstünde ribaunt alarak çaylak yılında böyle bir seri yakalayan tarihteki ikinci basketbolcu olarak Blake Griffin ile bu unvanı paylaşıyor​​.

Gelecek maçta da 12 ve üstü ribaunt alması durumunda Ömer Faruk, çaylak yılında böyle bir seri yakalayan tarihteki tek oyuncu olacak.

Miami Heat tarihindeki rekorunu geliştirdi

Milli basketbolcu, Phoenix Suns'ı 123-100 yendikleri maçta ribauntlarıyla Heat'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Miami Heat takımındaki son maçlarında ribauntlarıyla öne çıkan Ömer Faruk Yurtseven, 16 ribaunt ile de NBA'de gecenin tüm maçları arasında en fazla ribaunt alan oyuncu oldu.

Yeni yıla da iyi başlayan Ömer Faruk, son 4 maçında sırasıyla 16, 17, 16 ve 16 ribaunt ile maçları tamamladı.

Ömer Faruk Yurtseven, son 11 maçta üst üste en az 12 ribaunt istatistiği ile Miami Heat tarihinde bu alanda rekorunu geliştirdi.

Shaquille O'Neal dahil yıllar boyunca Miami Heat forması giyen tüm yıldız oyunculardan hiçbiri Heat formasıyla üst üste 10 maçta 12 ribaunt alamamıştı.

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