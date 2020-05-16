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Spor, Basketbol

OGM Ormanspor'un Avrupa başarısı

OGM Ormanspor Kadın Basketbol takımı, Eurobasket tarafından 100 takım arasından Avrupa'nın en güçlü 12. takımı seçildi.

Erhan Cihan Ünal   | 16.05.2020
OGM Ormanspor'un Avrupa başarısı

Ankara

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Ormanspor Kadın Basketbol takımı, önemli basketbol sitesi Eurobasket tarafından yapılan değerlendirmede 100 takım arasından Avrupa'nın en güçlü 12. takımı oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, OGM bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve yakaladığı başarılarla adından söz ettiren OGM Ormanspor Kadın Basketbol takımı, Avrupa'nın önemli basketbol sitesi tarafından yapılan değerlendirmede ön sıralarda yerini aldı.

Takım, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupasındaki başarısı ses getirmeye devam ederken, önemli basketbol sitesi Eurobasket tarafından yapılan güç sıralamasında da 100 takım arasında 12. oldu.

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