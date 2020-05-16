OGM Ormanspor'un Avrupa başarısı

Ankara
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Ormanspor Kadın Basketbol takımı, önemli basketbol sitesi Eurobasket tarafından yapılan değerlendirmede 100 takım arasından Avrupa'nın en güçlü 12. takımı oldu.
OGM ORMANSPOR AVRUPA’YA SESİNİ DUYURUYOR— OGM Ormanspor (@ormanspor1971) May 14, 2020
Kulübümüz bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda ki başarısı ile hem ülkemizi hemde Orman Genel Müdürlüğümüzün adını Avrupa'da duyurmaya devam ediyor. pic.twitter.com/XDrwNMoDKM
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, OGM bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve yakaladığı başarılarla adından söz ettiren OGM Ormanspor Kadın Basketbol takımı, Avrupa'nın önemli basketbol sitesi tarafından yapılan değerlendirmede ön sıralarda yerini aldı.
Takım, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupasındaki başarısı ses getirmeye devam ederken, önemli basketbol sitesi Eurobasket tarafından yapılan güç sıralamasında da 100 takım arasında 12. oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.