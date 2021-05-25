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NBA'de yılın altıncı adamı Jordan Clarkson

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz forması giyen Jordan Clarkson, yılın altıncı adamı seçildi.

Abdulkadir Karakaya   | 25.05.2021
NBA'de yılın altıncı adamı Jordan Clarkson

İstanbul

NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon süre aldığı 68 maçta 18,4 sayı, 4 ribaunt ve 2,5 asist ortalamalarıyla oynayan 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü kazandı.

Farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada, Clarkson'ın takım arkadaşı Joe Ingles ikinci, New York Knicks'te oynayan Derrick Rose ise üçüncü sırayı aldı.

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