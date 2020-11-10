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NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak

NBA'de 2020-2021 sezonunun 22 Aralık Salı günü başlayacağı duyuruldu.

Abdulkadir Karakaya   | 10.11.2020
NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors ve Brooklyn Nets takımları Barclays Center'da karşılaşmıştı. (06.02.2020) Fotoğraf: Tayfun Coşkun /AA

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yeni sezonun başlangıç tarihi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Her takım 72 maç oynayacak

Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.

Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek.

NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.

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