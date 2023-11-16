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Spor, Basketbol

NBA'de Warriors-Timberwolves maçındaki kavgaya karışan Green, 5 maç ceza aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Golden State Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

Fatih Erel  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
NBA'de Warriors-Timberwolves maçındaki kavgaya karışan Green, 5 maç ceza aldı

İstanbul

NBA'den yapılan açıklamada, "Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı." bilgisi verildi.

Ayrıca kazgaya karışan Warriors guardı Klay Thompson, Timberwolves forveti Jaden McDaniels ve pivot Rudy Gobert de yirmibeşer bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Dün, Warriors-Timberwolves maçında çıkan kavganın ardından 3 basketbolcu oyundan atılmıştı. Karşılaşmanın ikinci dakikasında henüz sayı üretilmemişken çıkan tartışma sonrasında Warriors'ta Green ve Thompson ile Timberwolves'dan McDaniels ihraç edilmişti.

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