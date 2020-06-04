Euro
7.62
Dolar
6.76
BIST 100
109,567.50
Altın
1,706.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de sezon 31 Temmuz'da tekrar başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde, 2019-2020 sezonunun kalan maçları 31 Temmuz'da oynanmaya başlanacak.

Berad Büyük   | 04.06.2020
NBA'de sezon 31 Temmuz'da tekrar başlıyor

İstanbul

NBA'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen ligin 22 takımla Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği duyuruldu.

31 Temmuz'da başlayacak ligin 22 takımla gerçekleştirileceği ve her takımın normal sezonun bitimi için 8'er karşılaşmaya çıkacağı belirtildi.

Seçilen 22 takımın, konferanslarda ilk 8 sırada yer alan takımlar ile ilk sekize 6 veya daha az galibiyet farkı bulunan takımlar olacağı, buna göre doğu konferansından 9, batı konferansından ise 13 takımın sezonun devamında yer alacağı açıklandı.

Lig bittiğinde sekizinci ve dokuzuncu takımların arasında 4 veya daha az galibiyet farkı olursa play-off'lara katılacak takımların play-in turnuvası ile seçileceği aktarıldı.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 NBA Draft'ın 15 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi protestoların Kovid-19'u yaymasından endişeli
Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi
Dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı
Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

Benzer haberler

Ertelenen Avrupa cimnastik şampiyonalarının yeni tarihi belli oldu

Ertelenen Avrupa cimnastik şampiyonalarının yeni tarihi belli oldu

NBA'de sezon 31 Temmuz'da tekrar başlıyor

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Rafael Nadal ABD Açık'a katılma konusunda kararsız

Rafael Nadal ABD Açık'a katılma konusunda kararsız
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 88 arttı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 88 arttı