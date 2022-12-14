Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,809.20
ETH/USDT
1,323.00
BTC/USDT
17,808.00
BIST 100
5,294.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi öncesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "aile fotoğrafı" çekimine katıldı
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 111-97 kazandıkları Phoenix Suns​​​​​​​ maçında 10 sayı, 16 ribauntla oynadı.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.12.2022
NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı

Ankara

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, konferansın iddialı ekibi Suns'ı mağlup etti. Suns'ın yenilgi serisi 5 maça çıktı.

Ev sahibi Rockets'ta 26 sayı, 7 ribaunt üreten Jalen Green sahanın en skoreri oldu. Kevin Porter 18 sayı, 5 ribaunt, Alperen de 10 sayı, 16 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Suns'ta Chris Paul 16 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Mikal Bridges 18 sayıyla mücadele etti. All-star gardı Devin Booker'dan yoksun sahaya çıkan Suns'ın pivotu Deandre Ayton, 2. çeyrekte yaşadığı sakatlık sonrası oyuna geri dönemedi.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Sacramento Kings'i 123-103 yendiği karşılaşmayı 3 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

Celtics, Lakers'ı uzatmada yendi

Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i ağırladığı mücadelenin son 4 dakikasına 13 sayı farkla (106-93) önde girdi. Fakat lig lideri Celtics, 110-110'luk skorla uzatmaya taşıdığı maçı 122-118 kazandı.

Celtics'i galibiyete, 44 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynayan Jayson Tatum ve 25 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla "double double"a imza atan Jaylen Brown taşıdı.

Lakers'ta Anthony Davis'in 37 sayı, 12 ribaunt, LeBron James'in 33 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Russell Westbrook'un 20 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 4 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Jazz, Pelicans'a "dur" dedi

Utah Jazz, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 121-100 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Jazz'da Jarred Vanderbilt 18 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Lauri Markkanen 19 sayı, 11 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 19 sayı, 6 asist ve Malik Beasley 21 sayı üretti.

Pelicans cephesinde Zion Williamson 26 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Jonas Valanciunas 15 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 123-103

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 128-111

Houston Rockets-Phoenix Suns: 111-97

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 121-100

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 118-122 (uzatmada)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında eski başkan Hazinedar'ın ifade işlemleri başladı
Son dönemdeki yağışlar kanoladaki "kuraklık stresi"ni ortadan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı

NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı

NBA'de sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isimleri değişti

NBA lideri Celtics art arda 2. maçını kaybetti

Cavaliers, Cedi Osman'ın 8 sayı attığı maçı 8 farkla kazandı

Cavaliers, Cedi Osman'ın 8 sayı attığı maçı 8 farkla kazandı
NBA'de 76ers, Lakers'ı uzatmada yendi

NBA'de 76ers, Lakers'ı uzatmada yendi
Anadolu Efes, Zalgiris'i yendi

Anadolu Efes, Zalgiris'i yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet