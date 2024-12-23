Dolar
35.22
Euro
36.87
Altın
2,631.64
ETH/USDT
3,299.10
BTC/USDT
95,368.00
BIST 100
9,741.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Ambarlı Limanı'nda gece 04.00 sıralarında Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Raptors'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 114-110 mağlup etti.

Mutlu Demirtaştan  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Raptors'ı yendi

İstanbul

NBA'e 3 maçla devam edildi. Rockets'ın Raptors deplasmanında kazandığı karşılaşmada yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen, 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı.

Sezonun 19. galibiyetini alan Rockets'ta Dillon Brooks 27, Jalen Green 22 sayı üretti.

Üst üste 7 olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Ja'Kobe Walter 27, Ochai Agbaji ve Chris Boucher 15'er sayı kaydetti.

Jokic'ten "triple-double"

Denver Nuggets, New Orleans Pelicans deplasmanında 132-129 galip geldi.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 27 ve Russell Westbrook 21 sayıyla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Jordan Hawkins 25 ve CJ McCollum 24 sayı attı.

Günün diğer maçında ise Indiana Pacers, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-95'lik skorla geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ambarlı Limanı'nda yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 personel alacak
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'deki "Zincir" operasyonunda 91 şüpheli tutuklandı
"Çengel-13" operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi

Benzer haberler

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Raptors'ı yendi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Raptors'ı yendi

İlk yarıyı kapatan İlkem Yapı Tarsus Spor, play-off hedefinde ısrarlı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarı, çift maç haftasıyla tamamlandı

Türk basketbol takımları, Avrupa'da haftayı 12 galibiyetle kapattı

Türk basketbol takımları, Avrupa'da haftayı 12 galibiyetle kapattı
Fenerbahçe: (Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesi) Bu kararın suistimale zemin hazırladığı aşikardır

Fenerbahçe: (Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesi) Bu kararın suistimale zemin hazırladığı aşikardır
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet