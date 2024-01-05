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NBA'de Nuggets, Jokic'in son saniye üçlüğüyle Warriors'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 130-127 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
NBA'de Nuggets, Jokic'in son saniye üçlüğüyle Warriors'ı devirdi

İstanbul

NBA'e 2 maçla devam edildi. Warriors karşısında son çeyreğe 13 (107-94) sayı geride giren Nuggets, all-star yıldızı Nikola Jokic'in orta sahadan attığı son saniye şutuyla galibiyete uzandı.

Jokic'in 34 sayı, 10 asist, 9 ribauntla takımını sırtladığı Nuggets'ta, Aaron Gordon 30 sayı, 9 ribaunt, Jamal Murray 25 sayı, 6 asistle oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 30 sayı, 6 asist, Klay Thompson 24, Jonathan Kuminga 16 sayıyla maçı tamamladı.

Antetokounmpo'dan Spurs potasına 44 sayı

Gecenin diğer mücadelesinde ise Milwaukee Bucks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 125-121 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaunt, 7 asist, Damian Lillard 25 sayı, 10 asist, Khris Middleton 12 sayı, 5 asistlik performans sergiledi.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 28 dakika süre aldığı ve 13 sayı, 5 asist, 2 ribauntla oynadığı Spurs'te ise Devin Vassell 34 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Victor Wembanyama 27 sayı, 9 ribaunt, 5 blok, Tre Jones 18 sayı, 5 ribaunt, 6 asist kaydetti.

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