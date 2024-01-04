Dolar
29.76
Euro
32.68
Altın
2,044.80
ETH/USDT
2,274.10
BTC/USDT
43,965.00
BIST 100
7,547.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, 16-18 Şubat'ta Konya'da yaşanacak

Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu, 16-18 Şubat'ta Konya'da düzenlenecek.

Emre Doğan  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, 16-18 Şubat'ta Konya'da yaşanacak

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5, 6 ve 7 Ocak'ta oynanacak 15. hafta maçlarının ardından ilk yarı tamamlanacak ve ING Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 8 takım belli olacak.

Kupada çeyrek final müsabakaları, 13-14 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Ayla Algan için taziye mesajı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’ın kuzeyindeki kültürel mirası korumaya her zaman özen gösterdik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs coğrafi konumu sebebiyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı
Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefat etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti

Benzer haberler

Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, 16-18 Şubat'ta Konya'da yaşanacak

Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, 16-18 Şubat'ta Konya'da yaşanacak

NBA'de Alperen Şengün 30 sayı attı, Rockets kazandı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Maccabi Playtika maçının zor geçeceğini düşünüyor

Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdi

Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdi
NBA'de Celtics'i Thunder durdurdu

NBA'de Celtics'i Thunder durdurdu
Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet