Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, 16-18 Şubat'ta Konya'da yaşanacak
Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu, 16-18 Şubat'ta Konya'da düzenlenecek.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5, 6 ve 7 Ocak'ta oynanacak 15. hafta maçlarının ardından ilk yarı tamamlanacak ve ING Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 8 takım belli olacak.
Kupada çeyrek final müsabakaları, 13-14 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.