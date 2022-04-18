NBA'de normal sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021-22 normal sezonun bireysel ödüllerinde son üçe kalan adaylar duyuruldu.
Ankara
NBA'den yapılan açıklamada, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 6 kategoride finalistlerin belirlendiği ifade edildi.
Kazananlar, play-off maçlarının oynandığı bu dönem aralığında açıklanacak. Adaylar şunlar:
İşte Sezon Sonu Ödülleri İçin Finale Kalan İsimler! #NBA75— NBA Türkiye (@NBATurkiye) April 18, 2022
MVP Adayları ⤵️ pic.twitter.com/sEwMv6obs0
En değerli oyuncu (MVP):
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets).
En iyi başantrenör:
Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies), Erik Spoelstra (Miami Heat), Monty Williams (Phoenix Suns).
En iyi defansif oyuncu:
Mikal Bridges (Phoenix Suns), Rudy Gobert (Utah Jazz), Marcus Smart (Boston Celtics).
En çok gelişim kaydeden oyuncu:
Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Dejounte Murray (San Antonio Spurs).
En iyi çaylak oyuncu:
Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers).
En iyi 6. oyuncu:
Tyler Herro (Miami Heat), Cam Johnson (Phoenix Suns), Kevin Love (Cleveland Cavaliers).Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.