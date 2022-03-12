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NBA'de Lakers, LeBron James'in 50 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 50 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 122-109 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 12.03.2022
NBA'de Lakers, LeBron James'in 50 sayısıyla kazandı

Ankara

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. James'in 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle sürüklediği Lakers, seyircisi önünde oynadığı Wizards maçını kazandı. Son 3 maçta 2. kez 50 sayı barajını geçen 37 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 14. kez 50 sayılık performans sergiledi.

Wizards cephesinde Kyle Kuzma 23 sayı, 7 ribaunt, Corey Kispert 21 sayıyla mücadele etti.

Popovich NBA rekorunu kırdı

Play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren San Antonio Spurs, sahasında Utah Jazz'ı 104-102 mağlup etti.

Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, kariyerinin 1336'ncı normal sezon galibiyetini alarak Don Nelson ile paylaştığı NBA rekorunu tek başına ele geçirdi.

Spurs'ü galibiyete, 27 sayı, 9 ribaunt, 5 top çalmayla oynayan Dejounte Murray taşıdı. 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist üreten Donovan Mitchell, Jazz'ın en etkili ismi oldu.

Ömer'in takımı, Cedi'nin takımını yendi

Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Miami Heat, Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 117-105 yendi.

Ev sahibi Heat'te Bam Adebayo 30 sayı, 17 ribaunt, 3 top çalma, Jimmy Butler 24 sayı, 5 asist, 3 top çalma ve Tyler Herro 22 sayıyla oynadı. Ömer 2 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 10 asist, Evan Mobley de 19 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 8 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.

Alperen Şengün de takımı Houston Rockets'ın evinde 113-100 kaybettiği Dallas Mavericks karşılaşmasında 6 sayı attı ve 6 ribaunt aldı.

Sonuçlar

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 118-110

Boston Celtics-Detroit Pistons: 114-103

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 112-106

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 117-105

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 120-142

Memphis Grizzlies-New York Knicks: 118-114

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 100-113

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 104-102

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 112-117

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 122-109

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