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Spor, Basketbol

NBA'de Knicks ve Pacers, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers ile New York Knicks yarı finalde eşleşti.

Fatih Erel  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
NBA'de Knicks ve Pacers, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti

İstanbul

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Indiana Pacers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 120-98 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve yarı finale çıktı.

Pacers'ta Obi Toppin 21 sayı, T.J. McConnell ise 20 kaydetti. Bucks'ta ise Damian Lillard, 28 sayı attı.

New York Knicks ise deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 118-115 yenerek seride 4-2 öne geçti ve Doğu Konferansı'nda adını yarı finale yazdırdı.

Knicks'te Jalen Brunson, 41 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. 76ers'ta ise Joel Embiid, 39 sayı üretti.

Bu sonuçlarla Knicks ve Pacers, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti.

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