NBA'de Kings'i yenen Heat, 4'te 4 yaptı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, deplasmanda Sacramento Kings'i 121-110 mağlup etti.
İstanbul
NBA'e 4 maçla devam edildi. Kings'i yenen Heat, üst üste dördüncü, toplamda ise 32. galibiyetine ulaştı.
Bam Adebayo 28 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Jaime Jaquez Jr. 26 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle Heat galibiyetinin mimarları oldu.
Kings'te Keegan Murray 28 sayı ve 5 ribaunt, De'Aaron Fox 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı.
Scottie Barnes "triple-double" yaptı
Indiana Pacers deplasmanına çıkan Toronto Raptors, mücadeleyi 130-122 kazanarak bu sezonki 22. galibiyetini elde etti.
Yedi oyuncunun çift haneli skorlara ulaştığı Raptors'ta Scottie Barnes 21 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı.
Pacers'ta Bennedict Mathurin'in 34 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Pascal Siakam'ın da 27 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 122-130
New York Knicks-Detroit Pistons: 113-111
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 86-111
Sacramento Kings-Miami Heat:110-121Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.