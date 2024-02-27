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Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final için parkede

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibiyle karşılaşacak.

Süha Gür  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final için parkede

İstanbul

Pabellon Municipal de Würzburg Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede 1-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak.

Fenerbahçe'nin rakibine mağlup olması durumunda ise eşleşmenin son müsabakası, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi halinde Dörtlü Final'de ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu 12-14 Nisan'da yapılacak.

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