NBA'de Jazz, Mavericks'i 115-113 yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 115-113 mağlup etti.
İstanbul
NBA'e tek maçla devam edildi. Jazz ile Mavericks arasında oynanan maçın son 7 saniyesine 113-113 berabere girilirken, ev sahibi takım, John Collins'in son andaki smacıyla salondan 115-113 galip ayrıldı.
Jazz'da 28 sayıyla takımının en skorer oyuncu olan John Collins, galibiyete önemli katkı verdi.
Mavericks'te ise Luka Doncic'in 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.