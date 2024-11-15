Basketbol'da haftanın programı

İstanbul
Süper Lig'de 11. hafta Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisine sahne olacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın
13.00 Galatasaray-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi
15.30 Karşıyaka-Yalovaspor Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Beşiktaş Fibabanka-ONVO Büyükçekmece Basketbol (BJK Fibabanka)
20.30 Türk Telekom-Manisa Basket (Ankara)
17 Kasım Pazar:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
15.30 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Yörsan (Pamukkale Üniversitesi)
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin (Servet Tazegül)
17 Kasım Pazar:
15.00 BOTAŞ-Danilos Pizza (Ankara)
15.00 Fenerbahçe Opet-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)
18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
16.00 Finalspor-Carpartner Ted Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)
Yarın:
13.45 Kapaklıspor-Ogm Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Ankaspor (Selçuklu Belediyesi)
16.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
17.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Pizzabulls CO Basket (Fenerbahçe Metro Enerji)
17 Kasım Pazar:
15.00 Çağdaş Bodrumspor-Gaziantep Basketbol (Bodrum)
16.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Esenler Erokspor (TOBB ETÜ)
16.45 Trabzonspor-Çayırova Belediyesi (Hayri Gür)
18.30 Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.