Dolar
34.43
Euro
36.37
Altın
2,566.01
ETH/USDT
3,026.10
BTC/USDT
87,454.00
BIST 100
9,488.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolasıyla Lefkoşa’da düzenlenen resmi geçit törenine katılıyor Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşuyor AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldiğini bildirdi
logo
Spor, Basketbol

Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. hafta maçları oynanacak.

Emrah Oktay  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Basketbol'da haftanın programı

İstanbul

Süper Lig'de 11. hafta Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisine sahne olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın

13.00 Galatasaray-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi

15.30 Karşıyaka-Yalovaspor Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-ONVO Büyükçekmece Basketbol (BJK Fibabanka)

20.30 Türk Telekom-Manisa Basket (Ankara)

17 Kasım Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

15.30 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Yörsan (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin (Servet Tazegül)

17 Kasım Pazar:

15.00 BOTAŞ-Danilos Pizza (Ankara)

15.00 Fenerbahçe Opet-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.00 Finalspor-Carpartner Ted Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)

Yarın:

13.45 Kapaklıspor-Ogm Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Ankaspor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

17.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Pizzabulls CO Basket (Fenerbahçe Metro Enerji)

17 Kasım Pazar:

15.00 Çağdaş Bodrumspor-Gaziantep Basketbol (Bodrum)

16.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Esenler Erokspor (TOBB ETÜ)

16.45 Trabzonspor-Çayırova Belediyesi (Hayri Gür)

18.30 Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Dünyanın incisi" İstanbul Boğazı'ndan saatte ortalama 5 gemi geçti
Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
PTT'den "Yüreğimde Filistin" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Benzer haberler

Basketbol'da haftanın programı

Basketbol'da haftanın programı

NBA'de Jazz, Mavericks'i 115-113 yendi

Futbolda haftanın programı

Erkek basketbolunda milli heyecan başlıyor

Erkek basketbolunda milli heyecan başlıyor
Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı
Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'i mağlup etti

Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'i mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet