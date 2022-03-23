Dolar
14.82
Euro
16.33
Altın
1,920.62
ETH/USDT
2,952.40
BTC/USDT
42,130.00
BIST 100
2,193.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Hawks, Knicks'i Young'ın 45 sayısıyla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, all-star oyun kurucusu Trae Young'ın 45 sayı attığı New York Knicks maçını 117-111 kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.03.2022
NBA'de Hawks, Knicks'i Young'ın 45 sayısıyla yendi

Ankara

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Hawks, Knicks deplasmanından galip ayrıldı.

Hawks'ı galibiyete, 45 sayı, 8 asist üreten Young ve 32 sayı, 3 top çalmayla oynayan Bogdan Bogdanovic taşıdı.

Knicks'te R.J. Barrett'ın 30 sayı, 13 ribaunt ve Alec Burks'ün 21 sayı, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Son şampiyon Bucks, Bulls'u mağlup etti

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 126-98 yenerek son 10 maçta 8. galibiyetini aldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'ta 27 sayı, 7 asistle oynayan Jrue Holiday ve 25 sayı, 17 ribaunt, 5 asist, 3 blokla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo öne çıktı.

Bulls'ta Nikola Vucevic 22 sayı, 7 ribaunt, Zach LaVine 21 sayı, 7 asist ve DeMar DeRozan 21 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Golden State Warriors: 94-90

New York Knicks-Atlanta Hawks: 111-117

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 126-98

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 127-115


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor
Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı

Benzer haberler

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek

NBA'de Hawks, Knicks'i Young'ın 45 sayısıyla yendi

Anadolu Efes, Real Madrid'i mağlup etti

NBA'de Furkan, Doğu Konferansı lideri Heat'e karşı 18 sayı attı

NBA'de Furkan, Doğu Konferansı lideri Heat'e karşı 18 sayı attı
Fenerbahçe, kadın basketbolunda yabancı sayısıyla ilgili alınan kararın değişmesini istiyor

Fenerbahçe, kadın basketbolunda yabancı sayısıyla ilgili alınan kararın değişmesini istiyor
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i ağırlayacak