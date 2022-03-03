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NBA'de Harden, seyircisinin önünde galibiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 123-108 yendi.

Yunus Kaymaz   | 03.03.2022
NBA'de Harden, seyircisinin önünde galibiyetle başladı

İstanbul

NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers'ın takas döneminin son gününde kadrosuna kattığı James Harden, seyircisinin önündeki ilk maçında 26 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla takımının üst üste dördüncü galibiyetinde önemli rol oynadı.

Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaparken, Tyrese Maxey 25 sayı kaydetti. 5 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, bir asistle maçı tamamladı.

Konuk takımda, RJ Barrett'in 30 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Julius Randle'ın da 24 sayı, 6 ribaunt, 3 asistlik performansları mağlubiyete engel olamadı.

Cedi Osman ve Alperen Şengün, sahasında kaybetti

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets'e 119-98 mağlup oldu.

Cavaliers'ta Darius Garland 33 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, 20 dakika süre alan Cedi Osman 9 sayı, 1 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı.

Konuk takımda Terry Rozier, 29 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Kelly Oubre 19, Miles Bridges 15 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets da sahasında Utah Jazz'a uzatmada 132-127 yenildi ve üst üste 11. mağlubiyetini aldı.

Jalen Green'in 27 sayı attığı Rockets'ta Christian Wood 24 sayı, 10 ribaunt, Kevin Porter da 16 sayı, 12 asistle "double double" yaptı. Kenardan gelerek 18 dakika süre alan Alperen Şengün, 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Art arda üçüncü galibiyetini alan Jazz'da 27 sayı, 17 ribauntla oynayan Rudy Gobert ile 37 sayı, 10 asistle maçı tamamlayan Donovan Mitchell, galibiyetin mimarı oldu.

Sonuçlar

Orlando Magic-Indiana Pacers: 114-122 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 98-119

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 123-108

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 125-95

Houston Rockets-Utah Jazz: 127-132 (uzatmada)

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 120-119

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 107-119

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 120-90

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