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NBA'de Harden, 76ers formasıyla güçlü bir başlangıç yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers formasıyla ilk maçına çıkan all-star oyuncu James Harden, 133-102 kazandıkları Minnesota Timberwolves deplasmanında 27 sayı kaydetti.

Hüseyin Burak Demirer   | 26.02.2022
NBA'de Harden, 76ers formasıyla güçlü bir başlangıç yaptı

Ankara

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. 76ers'ın takas döneminin son gününde kadrosuna kattığı Harden, yeni takımıyla güçlü bir başlangıç yaptı. Harden, Timberwolves'a karşı 27 sayı, 12 asist, 8 ribaunt üretti.

76ers'ta Joel Embiid 34 sayı, 10 ribaunt, Tyrese Maxey 28 sayı, 4 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı. Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Ev sahibi Timberwolves'u 25 sayı, 7 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns ve 21 sayı atan D'Angelo Russell ayakta tutmaya çalıştı.

Ömer'den 7, Alperen'den 6 sayı

Doğu Konferansı lideri Miami Heat'in formasını giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının 115-100 kazandığı New York Knicks karşılaşmasında 7 sayı, 2 ribauntluk katkıda bulundu.

Ev sahibi Knicks'te R.J. Barrett'ın 46 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın deplasmanda Orlando Magic'e 119-111 yenildiği mücadelede 6 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 2 blokla oynadı.

Pelicans, Suns'ın serisine son verdi

New Orleans Pelicans, NBA lideri Phoenix Suns'ı deplasmanda 117-102 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Pelicans'ı galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt üreten C.J. McCollum, 28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Brandon Ingram ve 18 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.

Suns'ta Devin Booker 30 sayı, 5 asist, Deandre Ayton 20 sayı, 5 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Houston Rockets: 119-111

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 125-129 (Uzatmada)

Washington Wizards-San Antonio Spurs: 153-157(Uzatmada)

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 125-93

New York Knicks-Miami Heat: 100-115

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 102-133

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 102-117

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 114-109

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 102-105

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