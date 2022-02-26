Trabzonspor sahasında 355 gündür kaybetmiyor

Trabzon
Ligde 66 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 355 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon da 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.
Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında mağlubiyet almayan tek takım konumunda da bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.