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NBA'de Denver Nuggets üst üste 5. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 117-106 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
NBA'de Denver Nuggets üst üste 5. galibiyetini aldı

İstanbul

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 31 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle öne çıktığı maçta Spurs'ü mağlup ederek üst üste 5, bu sezon 47. galibiyetini aldı.

Jamal Murray'nin 15 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle oynadığı Nuggets'ta Michael Porter Jr, Christian Braun ve Justin Holiday 13'er sayı kaydetti.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Spurs'te Jeremy Sochan'ın 19, Victor Wembanyama ve Devin Vassell'in 17'şer sayısı, sezonun 53. yenilgisini önleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise mücadelede forma giymedi.

Pelicans, Williamson'ın 34 sayısıyla kazandı

Play-off mücadelesi veren takımların maçında New Orleans Pelicans, sahasında Los Angeles Clippers'ı 112-104 mağlup etti.

Pelicans'ta Zion Williamson 34 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmalık performansıyla takımına sezonun 40. galibiyetini getiren isim oldu.

Bu sezon 24. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Paul George 26 ve Kawhi Leonard 23 sayı üretti.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Miami Heat: 95-108

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 96-107

Toronto Raptors-Orlando Magic: 103-113

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 112-104

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 106-117

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 124-122

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