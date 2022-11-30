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NBA'de Dallas Mavericks, Kemba Walker'ı transfer etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks, all-star oyun kurucu Kemba Walker'ı kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan   | 30.11.2022
NBA'de Dallas Mavericks, Kemba Walker'ı transfer etti

İstanbul

Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo ile yolların ayrıldığını duyuran Mavericks, tecrübeli basketbolcu Walker ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Charlotte Hornets, Boston Celtics ve son olarak New York Knicks forması giyen 32 yaşındaki Walker, diz sakatlığı nedeniyle şubattan bu yana sahalardan uzak kaldı.

Dört kez all-star seçilen ABD'li basketbolcu, NBA'deki normal sezon kariyerinde 19,5 sayı, 5,3 asist, 3,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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