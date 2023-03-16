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NBA'de Curry'nin 50 sayısı Warriors'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, sahasında Golden State Warriors'ı 134-126 yendi.

Yunus Kaymaz  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
NBA'de Curry'nin 50 sayısı Warriors'a yetmedi

İstanbul

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligde son üç maçını kazanan Clippers, Stephen Curry'nin 50 sayısına karşın son şampiyon Golden State Warriors'ı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Clippers'ta Kawhi Leonard 30 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Paul George 24 sayı, 2 ribaunt, 7 asistle takımını sırtladı. Ivica Zubac 19 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Stephen Curry'nin 50 sayı, 2 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği Warriors'ta, Jordan Poole 19, Klay Thompson 15 sayıyla oynadı.

Alperenli Rockets, Lakers'ı yendi

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 114-110 mağlup etti.

Alperen Şengün'ün 13 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans ortaya koyduğu Rockets'ta, Kevin Porter 27, Jabari Smith 18 sayı kaydetti.

LeBron James ve Anthony Davis'in forma giymediği Lakers'ta ise Austin Reaves 24 sayı, 7 asist, D'Angelo Russell 18 sayı, 7 asistle maçı tamamladı. Jarred Vanderbilt, 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 138-119

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 109-118

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 114-117

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 114-110

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 102-104

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 128-137

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 134-126


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