Dolar
18.63
Euro
19.42
Altın
1,755.36
ETH/USDT
1,211.50
BTC/USDT
16,695.00
BIST 100
4,875.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 81 ilden gelen öğretmenlerle Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen programda konuşuyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da UMED iş birliğinde İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Dijital Medya Paneli'ne katılıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'da ‘’Tarım Varsa Hayat Var Projesi Gazeteci Buluşması'’nda konuşuyor Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin basın toplantısı düzenleniyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Cleveland Cavaliers'tan üst üste 4. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 114-96 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 24.11.2022
NBA'de Cleveland Cavaliers'tan üst üste 4. galibiyet

İstanbul

NBA'e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers, Donovan Mitchell'ın 34 sayıyla ön plana çıktığı mücadelede evinde Trail Blazers'ı yenerek art arda 4, sezonun ise 12. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 24 sayı, 13 ribaunt, Darius Garland 24 sayı, 12 asistle galibiyete katkı sağladı. Cedi Osman ise yaklaşık 27 dakika 7 saniye sahada kaldığı müsabakayı 3 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Peş peşe 4, sezonun 8. yenilgisini yaşayan konuk takımda Jusuf Nurkic 22, Jerami Grant 21 ve Anfernee Simons 20 sayı kaydetti.

Hornets, evinde 76ers'ı geçti

Charlotte Hornets, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 107-101 mağlup etti.

Üç maç sonra kazanarak 5. galibiyetini alan ev sahibi Hornets'ta Terry Rozier 22, PJ Washington 19 sayı üretti.

Sezonun 9. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Shake Milton 22, De'Anthony Melton 20 sayı buldu. Furkan Korkmaz ise yaklaşık 20 dakika 20 saniye görev yaptı ve 5 sayı, 1 asistlik performans sergiledi.

Celtics, Mavericks'e üstünlük kurdu

Yıldız oyuncular Jayson Tatum ve Luka Doncic'in düellosuna sahne olan maçta Boston Celtics, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 125-112'lik skorla geçti.

Tatum, 37 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 2 blok üreterek Doğu Konferansı lideri Celtics'in 14. galibiyetinde başrol oynadı.

Mavericks'te ise Doncic'in 42 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik katkısı, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 107-101

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 114-96

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 101-115

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 115-106

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 125-112

Miami Heat-Washington Wizards: 113-105

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 98-112

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 113-118

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 126-131 (Uzatmada)

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 110-129

Utah Jazz-Detroit Pistons: 116-125

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 124-107

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
NBA
Bu haberi paylaşın
Müzik üniversitesi öğrencilerinden şehit Aybüke öğretmen için video klip
Bartın'da selde yıkılanların yerine yapılan 4 köprü ulaşıma açıldı
Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15' operasyonu başlatıldı
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 500 imam hatip ve müezzin kayyım alacak

Benzer haberler

NBA'de Cleveland Cavaliers'tan üst üste 4. galibiyet

NBA'de Cleveland Cavaliers'tan üst üste 4. galibiyet

NBA'de Sacramento Kings'ten üst üste 7. galibiyet

Jr. NBA BİDEV Ligi heyecanı başladı

NBA'de Cedi Osman 20 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı

NBA'de Cedi Osman 20 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı
NBA'de Minnesota Timberwolves'tan üst üste üçüncü galibiyet

NBA'de Minnesota Timberwolves'tan üst üste üçüncü galibiyet
NBA'de Celtics hız kesmiyor

NBA'de Celtics hız kesmiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet