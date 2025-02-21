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NBA'de Celtics, Jayson Tatum'un "triple-double" performansıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, yıldız oyuncusu Jayson Tatum'un "triple-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı 124-104 yendi.

Emre Aşıkçı  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
NBA'de Celtics, Jayson Tatum'un "triple-double" performansıyla kazandı

Istanbul

NBA'de 9 maç yapıldı. 76ers'a konuk olan Celtics'te Jayson Tatum, 15 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Celtics'te Jaylen Brown 20, Kristaps Porzingis 17, Derrick White ise "double-double" yaparak 16 sayı ve 10 ribaunt kaydetti.

Sezonun 40. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te Payton Pritchard 28, Jaylen Brown ise 20 sayıyla oynadı.

Paul George'un 17, Tyrese Maxey ve Kelly Oubre Jr.'un ise 16'şar sayısı 76ers'ın 35. mağlubiyetini önleyemedi.

LeBron James 40 sayıyla oynadı Lakers, Blazers'ı mağlup etti

Los Angeles Lakers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 110-102 mağlup ederek sezonun 33. galibiyetini aldı.

Lakers'ta LeBron James, 40 sayı ve 8 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olurken, Austin Reaves 32 sayı ve 7 asistlik performans gösterdi.

Deni Avdija'nın 28, Toumani Camara'nın 19 ve Scoot Henderson'un 12 sayısı, Batı Konferansı 13'üncüsü Blazers'ın 33. yenilgisini önleyemedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 104-124

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 127-113

New York Knicks-Chicago Bulls: 113-111 (Uzatmada)

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 97-110

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 108-114

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 116-110

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 129-115

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 120-109

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 102-110

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