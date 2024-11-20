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Spor, Basketbol

NBA'de Cavaliers'ın 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Boston Celtics, sezonun ilk 15 maçını kazanan Cleveland Cavaliers'ı 120-117 yenerek rakibinin namağlup ünvanına son verdi.

Fatih Erel  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
NBA'de Cavaliers'ın 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi

İstanbul

NBA'e 6 maçla devam edildi. Celtics, konuk ettiği Cavaliers'ı 3 sayı farkla yendi. Bu sonuçla Celtics, Cavaliers'ı sezonun ilk yenilgisini tattırdı.

Celtics'te 33 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yapan Jayson Tatum, galibiyette önemli rol oynadı.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde bulunan Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 35 sayıyla oynadı.

Lakers, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 124-118 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Lakers'ta Dalton Knecht, kaydettiği 37 sayıyla maçın er skorer ismi oldu.

Jazz'da ise Lauri Markkanen 25 sayıyla öne çıktı.

Westbrook'tan 200. "triple-double"

Denver Nuggets, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 122-110 mağlup etti.

Nuggets'ta Russell Westbrook, 12 sayı, 10 ribaunt ve 14 asist ile NBA'de normal sezonda 200. kez "triple-double" yaptı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 120-117

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 116-115

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 110-122

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 132-91

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 110-104

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 124-118

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