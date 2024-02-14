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NBA'de Boston Celtics üst üste 5. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Brooklyn Nets'i 118-110 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
NBA'de Boston Celtics üst üste 5. galibiyetini aldı

İstanbul

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Jayson Tatum'ın 41 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle yıldızlaştığı maçta Nets'i mağlup ederek art arda 5, sezonun 42. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jaylen Brown 19, Al Horford ve Derrick White 16'şar sayı üretti.

Bu sezon 32. yenilgisini yaşayan Nets'te Mikal Bridges 27, Cam Thomas 26 ve Lonnie Walker 15 sayı kaydetti.

Timberwolves, Trail Blazers'ı geçti

Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 121-109 yenerek peş peşe 3 olmak üzere 38. galibiyetini elde etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 41 sayı, 4 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 18 sayı, 3 ribaunt ve Rudy Gobert 16 sayı, 15 ribauntla oynadı.

Trail Blazers'ta Deandre Ayton'ın 22 sayı, 16 ribaunt ve Anfernee Simons'ın 20 sayı, 5 asistlik performansları arka arkaya 5, sezonun 38. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 110-118

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 113-127

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 97-123

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 130-125

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 109-121

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 125-111

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