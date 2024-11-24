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NBA'de Alperen Şengün'ün 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers'a 104-98 mağlup oldu.

Fatih Erel  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
NBA'de Alperen Şengün'ün 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

İstanbul

NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Blazers'a 6 sayı farkla yenildi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı ve takımının en skorer oyuncusu oldu ama bu performansı galibiyet getirmek için yeterli olmadı.

Maçı kazanan Blazers'ta Anfernee Simons 25 sayı, Shaedon Sharpe 24 sayı, Jerami Grant ise 22 sayı attı.

LaMelo Ball'un 50 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi

Milwaukee Bucks konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 125-119 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı ve 11 ribaunt üretirken, Damian Lillard ise 31 sayı attı.

Hornets'ta LaMelo Ball, 50 sayı atarak NBA kariyeri sayı rekorunu kırmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.

Jokic'ten 34 sayı

Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 127-102 mağlup etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 34 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaparken Michael Porter ise 24 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı verdi.

Lakers'ta Austin Reaves 19 sayı, LeBron James ise 18 sayı kaydetti.

Sonuçlar:

Utah Jazz-New York Knicks: 121-106

Orlando Magic-Detroit Pistons: 111-100

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 131-142

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 98-104

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 125-119

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 104-94

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 102-127

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